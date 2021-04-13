حصد 3 متسابقين من السعودية وإندونيسيا ومصر، جوائز مسابقة «مداح الرسول»، التي أطلقتها قناة اقرأ القضائية، ورصدت 100 ألف ريال للفائزين، إذ حصل الإندونيسي مخلص لاتاسي على المركز الأول، وجائزة نقدية بمبلغ 50 ألف ريال، وجاء المصري محمد هارون في المركز الثاني بجائزة 30 ألف ريال، فيما احتل السعودي عبدالعزيز حسين المركز الثالث بجائزة بلغت 20 ألف ريال.ويقول لاتاسي (28 عاماً): «ولدت في جزيرة سيباتيك بعيدا عن العاصمة جاكرتا وعلى حدود ماليزيا، ونشأت في عائلة متدينة، أبي وأمي مدرسان في مدرسة الإسلامية الخيرات، وتعلمت القرآن والحديث والعقيدة وكتابة اللغة العربية منذ صغري، و أواصل دراسي في معهد الإسلامي الخيرات وفيه تعلمت النحو والصرف وعلوم القرآن والحديث والبلاغة».أما المصري هارون صاحب المركز الثاني، فيقول: «نشأت في محافظة الدقهلية، وكنت أتردد على كتاب القرية منذ طفولتي، وأكملت حفظ القرآن كاملا في سن 14، ثم تعلمت أحكام التجويد، واشتهرت في قريتي بحسن الصوت، وبدأت تعلم فنون المقامات الصوتية، والمشاركة في المسابقات القرآنية».فيما يؤكد السعودي عبدالعزيز حسين صاحب المركز الثالث الذي يعيش في مدينة جدة، أن المسابقة أعطته الفرصة لإبراز موهبته التي أحبها منذ الصغر، قائلا: «عشقت الإنشاد في حب الرسول وتدربت عليه، ولم تعقني دراسة إدارة الأعمال عن هذا الهدف، إذ حصلت على البكالوريوس، ولم أزل أكمل طريقي في الإنشاد، وأحمد الله أن من عليّ بالجائزة التي توجت جهودي وحققت حلمي الذي طالما راودني».يذكر أن قناة اقرأ، تعكف على إنتاج فيديو كليب للفائزين الثلاثة، سيتم إذاعته قريباً، تتويجا لنجاحهم في مسابقة «مداح الرسول»، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مسابقات أخرى تهتم بإبراز المواهب الشبابية في السعودية وكل المبدعين في العالم العربي والإسلامي.