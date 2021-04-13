كشفت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل طبي على ما يتردد بشأن تسبب الصيام في زيادة احتمالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد المؤدي لـ«كوفيد 19». وقال خبراء مكتب المنظمة بالقاهرة، عبر تغريدة على حسابها في «تويتر»: «طالما يتمتع الشخص بصحة جيدة فلا مانع من الصيام طبياً لأن الإصابة بالفايروس تعتمد بشكل كبير على قوة مناعة الشخص، أما إذا كان مريض سكري مثلاً ويخشى دخوله في غيبوبة، ومر بهذه الحالات في شهور رمضان السابقة، فعليه استشارة طبيب حتى يتجنب هذه المشكلة». وأضافوا: «الإصابة بالفايروس في رمضان أو بعض أعراضه بعد التعافي تستوجب استشارة أهل التخصص في الطب والدين».