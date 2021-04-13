انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج المقالب الشهير «رامز عقله طار» والذي يأتي هذا العام برعاية الهيئة العامة للترفيه وتقديم نجم الكوميديا المصرية الفنان رامز جلال، ويعرض على قنوات «MBC» خلال شهر رمضان، حيث يصور للمرة الأولى في أحد المواقع بالرياض، واستضاف البرنامج في حلقته الأولى الفنان أحمد سعد.

وتعتمد حبكة البرنامج في هذا العام كعادتها على عنصر مفاجأة الضيف، حيث تدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاه ضمن «موسم الرياض» وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري يرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها. بعدها يبدأ بتجربة الألعاب التي لا يجرؤ على تحمل صعوبتها.

وكشفت الهيئة أن البرنامج الذي تم تسجيله على مدار 15 يوماً، يقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص يعملون لإنتاج البرنامج الضخم بإمكانياته ونجومه، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يوما، حيث صمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء. كما استعان فريق العمل بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

وتأتي رعاية الهيئة للبرنامج في إطار دورها في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه وتوفير خيارات ترفيهية متنوعة، سواء في الفعاليات التي يحضرها الجمهور، أم يشاهدها، علماً أنه خلال العام الماضي، أقامت الهيئة 13 فعالية عن بعد منها برامج تلفزيونية وحفلات غنائية، لقيت متابعة واستحسان الجمهور محلياً وعربياً.