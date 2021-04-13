قضت محكمة الوزراء في الكويت، أخيراً، القبض على رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. ووصفت وسائل إعلام كويتية القرار بأنه سابقة تاريخية في البلاد، حيث أوقف رئيس المحكمة المستشار بدر الصرعاوي، المبارك على خلفية اتهامات مالية، خلال توليه رئاسة الوزراء، لما يسمى بقضية صندوق الجيش.

ورفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش. وحددت المحكمة جلسة 27 الجاري لاطلاع الدفاع على ملف القضية بعدما واجهت المتهمين أمس بالتهم المنسوبة إليهم من لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء والتي أنكروها وقررت تأجيل القضية إلى جلسة أخرى.

وقررت المحكمة حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري، ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع بطلب رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وقياديين في الدفاع.