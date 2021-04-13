شهد مطار ميامي الواقع جنوب شرق ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفوضى بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بسبب العواصف الشديدة التي ضربت فلوريدا أمس، حيث علق الركاب في المطار لأكثر من 10 ساعات بانتظار إعادة حجز رحلاتهم، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقد أدت العواصف إلى إلغاء 142 رحلة في ميامي وتأخير 70 رحلة يوم أمس الأول الأحد، أما أمس الاثنين فقد تم أيضا إلغاء 12 رحلة إضافية واستؤنف بعضها الآخر.

واشتكى البعض من غياب التباعد الاجتماعي وسط انتشار فايروس كورونا. وكانت شركات أمريكان إيرلاينز ودلتا وفرونتير وجيت بلو وساوث وست ويونايتد من بين شركات الطيران التي ألغت الرحلات من وإلى ميامي نتيجة العواصف الشديدة التي ضربت وسط وجنوب فلوريدا.