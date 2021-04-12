ينطلق البرنامج الرمضاني «كلمتين مع زكي حسنين» اعتبارا من (الثلاثاء) على إذاعة بانوراما FM في عامه السابع على التوالي، متناولا أفكارا وقضايا شغلت الرأي العام، عبر حلقات يومية على مدار 30 يوماً، علاوة على بثها مصورة هذ العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.وينتظر أن يحظى البرنامج الذي يقدمه زكي حسنين بتفاعل كبير من مستمعي الإذاعة ورواد المواقع، إذ حقق خلال السنوات الماضية نجاحا كبيرا، من خلال ما تناولته الحلقات من موضوعات تمس فئات المجتمع كافة. لاسيما أن جديد هذا العام يتعاطى مع أبرز القضايا المجتمعية بصورة مباشرة ومختصرة لا تتجاوز 3 دقائق، فيما استعد حسنين بموضوعات مختلفة هذا العام لتشمل فئات أكبر في المجتمع، في مقدمتهم الشباب السعودي.