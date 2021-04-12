في واقعة تشير إلى استمرار مسلسل العنصرية، قتل شرطي أمريكي شابا من أصول أفريقية، بعد القبض عليه لقطع إشارة مرور تبعد 16 كيلومترا عن موقع مقتل جورج فلويد. ووفق «نيويورك تايمز» (الإثنين)، احتشد مئات الغاضبين أمام شرطة بروكلين سنتر فأطلق عناصرها الرصاص المطاطي عليهم. وقال حاكم مينيسوتا تيم والز إن الضحية يدعى دونتا رايت (20 عاما)، فيما أكدت والدته أمام المتظاهرين أن ابنها اتصل بها لإبلاغها بتوقيفه، وسمعت شرطيا يطلب منه الهاتف وينهي المكالمة، وبعد دقائق أبلغها صديقه بأنه قُتل بالرصاص. وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام تزامنا مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين الذي قتل فلويد بالضغط على رقبته.