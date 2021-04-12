يعد الصداع الشكوى الأكثر شيوعاً في الأيام الأولى من شهر رمضان، خصوصا أنك لا تتمكن من تناول أي أدوية لتخفيف الألم خلال ساعات النهار. وهنا يؤكد خبراء التغذية، أن الصداع أمر طبيعي، إذ ينتقل الجسم إلى مرحلة أخرى بالصيام، تتغير فيها عاداته الغذائية وغيرها، ما يستوجب التأقلم ومحاولة تجنب مسببات الصداع باستشارة الطبيب عن مواعيد الأدوية، والتوقف عن تناول القهوة والشاي تماماً، وعدم تناول الأطعمة والمشروبات دفعة واحدة أثناء الإفطار تجنباً للتخمة، مع محاولة الحصول على قسط من الراحة نهاراً، وعدم السهر ليلاً، وتناول كميات كافية من المياه بين الإفطار والسحور تجنباً لمسببات الألم ومن أهمها الجفاف.