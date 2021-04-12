رغم عدم إصابته بـ«كورونا»، عزا الزعيم عادل إمام غيابه عن دراما رمضان هذا العام، إلى الموجة الثانية من الفايروس المستجد التي عطلت تصوير عدد كبير من المسلسلات، مؤكدا على لسان نجله محمد عبر «تويتر» (الإثنين) أنه اعتذر عن المشاركة بأي عمل فني لصالح مشروع سينمائي سيصوره بعد الشهر الكريم من إخراج رامي إمام. يأتي ذلك في وقت انتهى فيه محمد عادل إمام من تصوير مسلسله «النمر» الذي يعرض خلال الشهر الكريم، وبلغ أجره 40 مليون جنيه، مسجلا أعلى أجر بين الفنانين المشاركين في دراما هذا العام، بعد نجاحه الكبير بمسلسله «هوجان» في موسم رمضان الماضي، وفيلمه السينمائي «لص بغداد».