أعلن ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد تشغيل سيارات ذاتية القيادة اعتبارا من 2023 على أن يصل عددها إلى 4000 مركبة بحلول 2030. وقال حمدان في تغريدة على حسابه في «تويتر» (الإثنين): «وقعنا شراكة إستراتيجية بين شركة عالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتكون دبي الإمارة الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات التنقل الذاتي». وتابع: «هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات خلال 9 سنوات»، بهدف خفض تكاليف النقل 900 مليون درهم سنوي، وخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنويا، علاوة على تحقيق عائد اقتصادي يصل إلى 18 مليار درهم.