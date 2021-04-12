كشفت دراسة إسبانية حديثة أن استخدام الهاتف الذكي في السرير يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. وعزا باحثو معهد برشلونة للصحة العالمية ذلك للضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، فعلاوة على تأثيره السلبي على الرؤية وتسريع شيخوخة العين، حدّ من إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم) الذي يزداد تركيزه في الجسم ليلا، ما يمنح الشعور بالنعاس والرغبة في النوم. ووفق موقع «ميديك فوريوم» الطبي (الإثنين)، حلل الباحثون بيانات 2000 مستخدم للجوال أثناء الخلود للنوم، فأظهرت النتائج انخفاض مستوى الميلاتونين وارتفاع فرص الإصابة بسرطان القولون بنسبة 60% بينهم، نتيجة خلل في الساعة البيولوجية، ما أدى لاضطراب التوازن الهرموني وعزز نمو الخلايا الخبيثة.