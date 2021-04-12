في الوقت الذي يكون فيه الأدب حكايات تروى وملامح يمكن أن تعطي الحياة انعكاسها الجميل، يدخل نادي تبوك الأدبي بأنشطته التي لم تتوقف إلى تفاصيل الحياة اليومية من خلال قدوم شهر رمضان المبارك وما يحمله ذاكرته من تفاصيل متعددة وأحداث وأسماء وذكريات، بحيث يكون الحديث عن رمضان إبداعياً لينقل الجيل الجديد إلى الماضي وينقل الجيل السابق إلى المستقبل من خلال البحث في ذاكرة المبدع عن تلك التفاصيل، وأيضا البحث عن القصص التي يمكن أن تكون واقعاً في المستقبل نتنبأ به.

والمسابقة تجسيد أدبي للحنين إلى أيام الطفولة في شهر رمضان المبارك من خلال مواضيع متعددة طرحها النادي وهي (صيامك الأول، انتظار مائدة الإفطار، أطباقك المفضلة، المظاهر الرمضانية في الأحياء القديمة).

واختار النادي عددا من الفنون الأدبية للمشاركة في المسابقة:

القصيدة الشعرية

المركز الأول: ٥٠٠٠ ﷼

المركز الثاني: ٣٠٠٠ ﷼

المركز الثالث: ٢٠٠٠ ﷼

القصة القصيرة

المركز الأول: ٥٠٠٠ ﷼

المركز الثاني: ٣٠٠٠ ﷼

المركز الثالث: ٢٠٠٠ ﷼

المقالة الأدبية

المركز الأول: ٥٠٠٠ ﷼

المركز الثاني: ٣٠٠٠ ﷼

المركز الثالث: ٢٠٠٠ ﷼

وما زال نادي تبوك الأدبي يراهن على البقاء والاستمرار بأنشطته التي لم تتوقف، ويعطي هالة الشعور برمضان جسراً بين كافة الأجيال للتذكر والحديث عن التفاصيل من خلال ربط الإنسان بواقعه في هذا الشهر الكريم.