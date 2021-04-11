كشف الفنانون طارق الحربي ومشعل المطيري ودريعان الدريعان لـ«عكاظ» أن مسلسل «ربع نجمة» المنتظر عرضه خلال شهر رمضان على قناتي «روتانا خليجية وكوميدي» يتعرض لحقائق وأسرار عمل الشباب في الفنادق، والمشكلات التي يواجهونها مع النزلاء، في قالب كوميدي غير مسبوق.وقال الحربي: «ليس هذا فحسب، فالعمل سيكشف أيضا علاقات الشباب بعضهم ببعض في مكان العمل» مؤكدا أن العمل من فكرته، كما أنه شارك في ورشة كتابته، علاوة على أنه تجربته الأولى كمنتج منفذ، وتابع: «سعيد بالعمل الذي يأتي في حلقات منفصلة متصلة تحكي كل منها مشكلة يومية، بينما تتصل جميعها في المعنى والمعاناة لتضع المشاهد في واجهة الأحداث في ظل تصدي الشباب للأعمال التي لم يخوضوها في السابق.أما المطيري فيؤكد أن كواليس المسلسل التي اتخذت من المنطقة الشرقية موقعا للتصوير، تميزت بأجواء مختلفة، جمعت بين الكوميديا المكتوبة في الورق، والقفشات اللحظية التي خرجت عفويا، ما أظهر ارتباط المشاركين في العمل بمشاعر صادقة، ستظهر بجلاء على الشاشة، وسيلحظها الجمهور، خصوصا أن أغلبهم اجتمعوا سويا في أعمال سابقة، ما كان له الأثر الإيجابي الكبير. فيما اعتبر الدريعان أن انسجام وتفاهم الفنانين المشاركين سيسهم في وصوله لقلوب جماهير رمضان، مشيرا إلى أن المسلسل يتناول أفكارا جديدة بطروحات غير تقليدية بنكهة غير مسبوقة، ما ينتظر معه أن يحقق نسب مشاهدة عالية، مضيفا أن النص مكتوب بعناية، علاوة على أن الجميع برع في أداء الشخصيات، ناهيك عن أن العمل يتصدى للعديد من قضايا المجتمع السعودي والشباب بشكل خاص، في قالب كوميدي اجتماعي من نوعية «اللايت». واختتم: «أبرز ما يميز العمل حماس الشباب المشاركين وإصرارهم على تقديم دراما من نوع خاص».