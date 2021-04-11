طال تسريب البيانات مستخدمي شبكة «لينكد إن» الاجتماعية المخصصة للمهنيين، إذ أعلنت الشبكة تعرضها لاختراق هائل لحسابات أكثر من 500 مليون مستخدم في منتدى قراصنة شهير. ووفق موقع «لايف منتي» التقني (الأحد)، ادعى القراصنة حصولهم على هذه البيانات عبر مهندسي الشبكة، بينما تؤكد الشركة شبكتها الخاصة بالمهنيين العاملين عانت خلال الربع الأول من عام 2021 من اختراقات غير مسبوقة، شملت المعلومات الشخصية الحساسة بما فيها معرفات البريد الإلكتروني ومعلومات مكان العمل وأرقام الاتصال والأسماء كاملة وروابط حسابات التواصل، إلا أنه من غير المؤكد أن البيانات المسربة تم تجميعها عبر اختراق الهاكرز أم من خلال تواطؤ مهندسي الشبكة.