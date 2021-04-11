كشف تقرير تقني تسريب البيانات الشخصية لأكثر من 1.3 مليون مستخدم لـ«كلوب هاوس»، وأكد التقرير أنها تضمنت الأسماء وحسابات التواصل وتفاصيل أخرى. ووفق موقع «سايبر نيوز» الأمريكي (الأحد)، حذر الخبراء من إساءة القراصنة استخدام هذه البيانات باستهداف أصحابها أو ابتزازهم، خصوصا أن التطبيق لم يعلق حتى هذه اللحظة على استفسارات المستخدمين بشأن اختراق أنظمته من عدمه. يأتي ذلك في وقت يجتاح «كلوب هاوس» العالم الافتراضي ويجذب ملايين المستخدمين النازحين من تحديثات الخصوصية المنتظر تطبيقها على «واتساب» الشهر القادم، إذ حقق التطبيق الذي يوفر محادثات صوتية عبر غرف افتراضية، نجاحاً كبيراً في الأشهر الماضية بحثا عن سرية البيانات !