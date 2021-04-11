يطلق الأطباء على بعض الأمراض «القاتل الصامت»، منها ارتفاع الكوليسترول في الدم، وغالبا ما يكتشف في مراحل متأخرة، حين يعتقد أنه مجرد علامة على الشيخوخة. ووفق «نيويورك تايمز» (الأحد) ينصح باحثو طب هارفارد بمتابعة وضع الساقين بعد الأربعين، إذ يؤدي ارتفاع الكوليسترول لتصلب الشرايين، وتسبقه 5 أعراض، هي: الشعور بالبرودة أسفل الساق، وظهور ألوان غريبة، وفقدان أو تأخر نمو الشعر عليها، وبطء نمو أظافر القدمين، أو ظهور بياض ولمعان غريب على الجلد، ما يستوجب زيارة الطبيب، ويوصي الباحثون لخفض الكوليسترول بتقليل الوجبات المحتوية على دهون مشبعة، واعتماد المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والقابلة للذوبان، مع ممارسة أي تمارين رياضية.