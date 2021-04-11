اضطرت المروحية التي كانت تقل رئيس مجموعة «لولو» يوسف علي وزوجته، بالإضافة إلى راكبين آخرين وطيارين صباح اليوم (الأحد)، في تمام الساعة 09:00 إلى الهبوط الاضطراري في منطقة كوتشي.



يوسف علي الموجود حاليًا في ولاية كيرالا، كان في رحلة قصيرة من منزله في كوتشي لزيارة أحد أقاربه في مستشفى قريب. وبسبب التدهور المفاجئ للأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، قرر الطيارون المتمرسون اتخاذ إجراءات هبوط اضطراري في مكان آمن، لمنع أي خطر على حياة الركاب أو عامة الناس.



وبعد عملية الهبوط الاضطراري، خضع جميع الركاب وأفراد الطاقم للفحص الطبي اللازم وتم التأكد من سلامتهم.