عادت الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في منطقة جبل طارق أقصى جنوب إسبانيا، حيث أصبحت أولى المناطق في العالم التي لقحت جميع سكانها ضد فايروس كورونا.

وبفضل التطعيم منذ نهاية مارس الماضي لم يعد التزام الكمامات ضروريا في جبل طارق إلا في الأماكن العامة المغلقة والمتاجر ووسائل النقل العام، وفقاً لـ«روسيا اليوم».

كما تم رفع حظر التجول الليلي مما أدى إلى إحياء نشاط الحانات والمطاعم التي لم تفتح أبوابها إلا في الأول من مارس بعد شهور من القيود.

وتسبب فايروس كورونا في وفاة 94 شخصا في جبل طارق، وسجلت 4300 إصابة بين 34 ألف نسمة.