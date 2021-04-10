فرضت السلطات الصينية غرامة 19 مليار يوان نحو 3 مليارات دولار على شركة «علي بابا» بسبب انتهاكها تشريع مكافحة الاحتكار. ووفق صحيفة «فاينانشيال تيامز» (السبت)، أعلنت المديرية الصينية للتحكم بالسوق الغرامة وفقاً لقانون مكافحة الاحتكار، ما يمثل 4% من قيمة المبيعات الداخلية لشركة «علي بابا غروب» البالغة عام 2019 نحو 455.712 مليار يوان، وقالت مصادر مطلعة إن السلطات تواجه محاولة سيطرة الشركة على الإعلام لتحجيم آثارها السلبية على الرأي العام. وفي يناير 2021، ظهر جاك ما لأول مرة علناً منذ اختفائه عن وسائل الإعلام لنحو عام، مع استمرار إمبراطوريته التكنولوجية في إشارة لتحديه المنظمين الصينيين.