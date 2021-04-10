فيما اندمج موظفو شركة أمن روسية في تجربة افتراضية للتدريب على مواجهة اللصوص، اضطر مشرفو التجربة لإنهائها بعدما وجه أحدهم رصاصة حية إلى صدر زميله ليرديه قتيلاً في الحال. ووفق RT (السبت) جسد أوليغ كوروبكوف (23 عاماً) دور اللص في التدريب أثناء عملية نقل أموال بمدينة نيجني نوفغورود غربي روسيا، لكن زميله الذي بالغ في تقمص الدور، وجه إليه مسدسه أثناء نزوله من السيارة حاملاً النقود ليسقط متلوياً، وحين احتفل الجميع بخروج المشهد بحرفية، اكتشفوا أن الرصاصة اخترقت صدر «اللص المزيف»، بعدما ضغط زميله على الزناد عن طريق الخطأ، فتم استدعاء الشرطة التي وجهت للجاني تهمة «القتل الخطأ».