أعلن قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية لندن، صباح الجمعة، وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث ودوق إدنبرة، عن عمر ناهز 100 عام، والأمير المتوفى يعتبر ثالث أكبر المعمرين في الأسرة الملكية البريطانية.

وجاء في بيان صادر عن القصر: «تعلن الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة». وأضاف البيان أن الأمير فيليب توفي هذا الصباح في قلعة وندسور. ونعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأمير فيليب قائلاً: «الأمير فيليب اكتسب حب الأجيال. قلوب الأمم مع الملكة والعائلة المالكة. نحن في حالة حداد مع الملكة».

وقال جونسون أمام مقر الحكومة «نحن في حالة حداد مع جلالة الملكة، نقدم تعازينا لها ولأسرتها.. المملكة تعبران عن عرفانهما لحياة استثنائية أمضاها الأمير فيليب دوق إدنبرة وأعماله غير العادية». واعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات.