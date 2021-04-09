أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تستطيع في غياب بيانات كافية، إصدار توصية بشأن تغيير اللقاح المضاد لكوفيد بين جرعتين.



وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة مارغريت هاريس، خلال إحاطة صحفية في جنيف: «لا توجد بيانات كافية لتوضيح ما إذا كان هذا أمراً يمكن القيام به»، ومن ثم خلص خبراء المنظمة إلى أن إمكانية «تغيير اللقاح ليس شيئاً يمكنهم أن يوصوا به في هذه المرحلة».



يذكر أن فرنسا وألمانيا أعلنتا أن الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من «أسترازينيكا والذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً يجب أن يحصلوا على جرعة ثانية من لقاح قائم على mRNA، مثل «فايزر» أو«موديرنا»، على أن يكون هناك فاصل زمني مدته 12 أسبوعاً بين الجرعتين.



كما أعلنت لجنة حكومية بريطانية، أنه سيتم تقديم بديل للقاح «أسترازينيكا» للأفراد الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، عند توفره.



وأكدت اللجنة الاستشارية الألمانية للقاحات STIKO، أنه لا توجد مخاطر على الأفراد الأصغر سناً من تبديل اللقاح بعد أخذهم الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا».