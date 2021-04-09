كشفت دراسة محلية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة لرصد مدى تأثير الحجر المنزلي في جائحة كورونا على العادات الغذائية والنشاط البدني لدى الأطفال واليافعين في المملكة وأجريت على 452 طفلاً وطفلة تراوح أعمارهم ما بين سنتين إلى 18 عاماً، أن (58.4%) من الأطفال واليافعين المشاركين بالدراسة أصبحت لديهم تغييرات بالشهية، وأن ( 41.6%) زادت أوزانهم، و(39.4%) أوضحوا أنه أصبح من الصعب عليهم المحافظة على نظام غذائي صحي ومتوازن خلال هذه الجائحة، وأشاروا إلى زيادة في تناول الكربوهيدرات، والطعام المقلي، والمشروبات الغازية.

انخفاض ممارسة الرياضة

كما كشفت الدراسة التي أجراها البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا أستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بمشاركة الباحثة لمى الشهري، أن غالبية الذين أصبح لديهم زيادة في عدد الوجبات الخفيفة كانوا من ذوي المستوى المعيشي العالي، وأصبح هناك نزول ملحوظ في النشاط البدني لدى (58.2%) من الأطفال واليافعين، وأن (42%) منهم لم يمارسوا أي نوع من النشاط حركي خلال الجائحة و( 28.2%) مارسوا النشاط البدني فقط لمدة لا تزيد على 30 دقيقة يومياً، (35%) من الأطفال واليافعين قضوا زيادة في الوقت المستهلك على الأجهزة الإلكترونية، كما أن الإناث لاحظن تغييراً أكثر من الذكور في النشاط البدني المستهلك على الأعمال المنزلية اليومية، وكان للتعليم الإلكتروني عن بُعد أثر على النشاط البدني لدى الذكور أكثر من الإناث.

مقابلات عن بُعد

واشتملت الدراسة على جمع بيانات وصفية من أبريل إلى يونيو 2020، عبر المقابلات عن بُعد عن طريق العيادات الافتراضية، في عيادات الغدد الصماء للأطفال في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

تأثيرات سلبية للجائحة

وخلصت الدراسة على وجود التأثير السلبي لجائحة فايروس كورونا المستجد على العادات الغذائية والنشاط البدني للأطفال واليافعين في المملكة العربية السعودية، و تمكنت من تسليط الأضواء على النتائج السلبية المحتملة على الصحة العامة في المستقبل لدى هذه الفئة العمرية.