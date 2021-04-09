صنفت دراسة بحثية صادرة عن «مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط»، صحيفة «عكاظ»، بأنها الصحيفة السعودية الأكثر اهتماماً بتغطية موضوعات رؤية 2030.وكشفت المجلة التي تنشر دراسات دورية علمية وأبحاثاً متخصصة في العلاقات العامة وعلوم الإعلام والاتصال، أنه تم اختيار صحيفة «عكاظ» كعينة تمثيلية عن صحافة المملكة العربية السعودية الناطقة باللغة العربية التي تتابع موضوعات رؤية 2030.ووصفت الدراسة صحيفة «عكاظ» بالكفاءة الصحفية العالية في معالجتها لمواضيع رؤية السعودية 2030، بشكل يستجيب لفهم الجمهور القارئ ووعيه بأهمية هذا المشروع المجتمعي.وأشارت الدراسة إلى أن عينة من مواد صحيفة «عكاظ» حول رؤية السعودية خلال عام 2018 من أجل معرفة حجم الاهتمام الذي أولته هذه الصحيفة بمواضيع الرؤية، أظهرت تناسق المواد الصحفية وانسجامها في تحقيق المعرفة الكاملة حول الرؤية.وأوضحت الدراسة أن «عكاظ» تكاد تكون الصحيفة العربية التي واكبت النقلة النوعية لرؤية السعودية في جميع قطاعات التنمية بالمملكة، وبادرت «عكاظ» بتقديم وشرح الرؤية للجمهور.وأبانت الدراسة؛ أن «عكاظ» كانت الصحيفة الأكثر تفصيلاً وأكثر عمقاً لمتطلبات الرؤية الوطنية في سياقها العام وتلبية للحاجيات الإعلامية.وأكدت الدراسة مقدرة الصحافة المقروءة على دعم وتعزيز رؤية 2030 من خلال التأثير في النسق المعرفية والفكرية والقيمية للمتلقي.وأشار تحليل محتوى وسائل الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة، إلى أن توظيف صحيفة «عكاظ» في تناولها لرؤية 2030 وانعكاس سياستها التحريرية على أسلوب تناولها لمواضيع الرؤية وإبرازها أكثر يعكس مدى وعي القائم بالاتصال بأهمية هذه الرؤية.