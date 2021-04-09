عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول اللقاحات المضادة لكورونا، أجابت هيئة الدواء المصرية على صفحتها في «تويتر» (الخميس)، بطريقة اللاءات الـ5، ما يوفر معلومات آمنة لتوعية الجمهور بضرورة تلقي اللقاح كأقصر الطرق لمنع تفشي الجائحة، مؤكدة أن اللقاح لا يسبب عدوى الفايروس المستجد، إذ إن أغلب البيانات تشير إلى أن أغلب متلقيه تتكون لديهم استجابة مناعية جيدة، كما أنها لا تؤدي إلى مسحات إيجابية للفايروس، وقد يكون ذلك طبيعياً في بعض الأحيان، إذ تتكون الأجسام المضادة بعد فترة. وعن الأعراض الجانبية للقاح، فلا تحتاج لتطبيق نفس بروتوكول العلاج من الفايروس، كما لا يصح الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية بعد تلقيه، فاللقاحات ذات الجرعتين لا توفر حماية إلا بعد 15 يوماً. أما عن انتفاء حاجة المتعافين لتلقيها، قالت الهيئة: لا، إذ يتوجب على الجميع أخذه لاحتمال الإصابة مرة أخرى، لاسيما أن المناعة المكتسبة بعد التعافي تختلف من شخص لآخر وقد لا تستمر طويلاً.