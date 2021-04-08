اختار اتحاد إذاعات الدول الإسلامية برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، مرشح مصر الإعلامي عمرو الليثي مديراً للاتحاد، أثناء اجتماع الجمعية العامة الذي عقد أمس (الأربعاء) وقدمه مستشار الاتحاد الدكتور محمد الصبيحي، عبر الدائرة التلفزيونية. والمعروف أن نشأة الليثي وسط أسرة إعلامية كونه نجل السيناريست والمنتج ممدوح الليثي، شكّلت اهتماماته بالمجال الإعلامي، فقدم عددا من البرامج الناجحة أبرزها «واحد من الناس»، و«اختراق»، و«حياتنا». وتستضيف «جدة» مقر الاتحاد الدائم، الذي أنشأته منظمة التعاون الإسلامي بهدف إبراز أهمية التراث واللغة العربية لغير الناطقين بها، وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ونقل الصورة المشرقة للمسلمين، وتصحيح الصورة الخاطئة في ذاكرة الغرب.