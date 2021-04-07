في سابقة من نوعها، فوجئ جمهور حفلة تتويج ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات بموقف غريب تسبب في جروح عميقة في رأس المتوجة بالمسابقة، نقلت على إثرها للمستشفى، وسط مزاعم بأنها لا تستحق اللقب. وفي التفاصيل، وفق صحيفة «التايمز» البريطانية (الأربعاء)، توجت بوشبيكا دي سيلفا بتاج الملكة في حفلة أقيمت على أحد مسارح كولومبو، إلا أن فرحتها لم تدم دقائق، إذ اعتلت ملكة العام الماضي كارولين جوري المسرح وأمسكت المايكروفون لتزعم أن دي سيلفا مطلقة، ما يحرمها من اللقب، ونزعت التاج بالقوة، وتوجت به صاحبة المركز الثاني، وبعد ساعات أعيد التاج لدي سيلفا، بعدما تأكدت الجهة المنظمة للمسابقة أنها غير مطلقة!