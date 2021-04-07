فرضت عدد من المدن الهندية من بينها العاصمة نيودلهي ومدينة مومباي، (الثلاثاء)، حظر تجول ليلي بعد تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا، بلغ 96 ألف إصابة جديدة.

وطلبت سلطات مدينة نيودلهي، التي يقطنها 25 مليون شخص، ومدن رئيسية أخرى «تضييق الخناق على حركة التنقل العامة».

وقالت حكومة دلهي الإقليمية إن «الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بكوفيد-19 يعني أن هناك حاجة لفرض حظر تجول ليلي»، مبينة أن «حظر التجول يبدأ عند الساعة 10 مساء ولغاية الساعة 5 صباحا مع السماح فقط بتنقل الأفراد من وإلى مراكز التطعيم».

يذكر أن الحكومة الهندية ابتعدت حتى الآن عن إعادة فرض قيود الإغلاق التي فرضت على مستوى البلاد في مارس من العام الماضي، وهي واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنعاش الاقتصاد المدمر.