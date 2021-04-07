في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالتمسك بخطط تخفيف قيود إغلاق كورونا في المملكة المتحدة، حذر علماء من أن خريطة الطريق المخططة لبريطانيا للخروج من الإغلاق قد تؤدي إلى زيادة حالات الإصابة والوفيات على غرار الموجة الأولى من الفايروس.

وقال خبراء في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي «LSHTM»: إن توقعاتهم تشير إلى أن المرحلة الثانية من خريطة الطريق، التي ستشهد إعادة فتح المتاجر والحدائق والصالات الرياضية يوم الاثنين القادم، قد تؤدي إلى زيادة صغيرة في عدد الحالات والوفيات.

وحذر الخبراء فى وثيقة، نشرتها صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، (الثلاثاء)، من أن المرحلة الرابعة، المحددة لإلغاء القيود نهائيا، يمكن أن تؤدي إلى زيادة أكبر في الحالات والوفيات مقارنة بتلك التي شوهدت خلال الموجة الأولى.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، أعلن (الاثنين)، المضي قدما في الخطوة التالية من خريطة الطريق «مبرر بالبيانات» وأنه لم ير «أي شيء» ليجعله يعتقد أنه سيتعين عليه الانحراف عن ما يعتزمه من إلغاء لجميع القيود بحلول 21 يونيو القادم.