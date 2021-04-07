أعلنت شركة فرنسية، نتائج إيجابية للقاح المضاد لفايروس كورونا الذي تعمل عليه، ضمن مراحل مبكرة من التجارب السريرية، وقالت إنها تخطط لبدء تجربة المرحلة الثالثة الشهر الجاري.

واختبرت شركة الأدوية لقاحها الذي يستخدم التكنولوجيا الخاصة بلقاح ياباني يستخدم في علاج التهاب الدماغ، وقامت بتجربة لقاح فايروس كورونا على 153 شخصًا بالغًا بثلاثة مستويات للجرعات بناءً على جدول زمني من جرعتين مع تطعيمات لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت إن اللقاح كان آمنًا بشكل عام شديد المناعة جيد التحمل في جميع مجموعات الجرعات التي تم اختبارها، مع عدم وجود مخاوف تتعلق بالسلامة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل، حيث طور أكثر من 90٪ من جميع المشاركين في الدراسة مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لبروتين فايروس كورونا.

ووقعت الشركة الفرنسية صفقة مع بريطانيا بكمية لقاحات تصل إلى 190 مليون جرعة بحلول عام 2025 في صفقة قد تصل قيمتها إلى 1.4 مليار يورو، كما تجري الشركة محادثات مع الاتحاد الأوروبي لتزويدها بـ 60 مليون جرعة.

وقالت إنها تعتزم تقديم اللقاح للموافقة عليه في بريطانيا في خريف هذا العام، لافتة إلى أن المناقشات مع الهيئات التنظيمية الأخرى مستمرة.