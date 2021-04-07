أشعلت دراما رمضان أزمات عدة بين المغنين المصريين للفوز بكعكة «تترات المسلسلات» في ظل غياب الحفلات بسبب جائحة كورونا. آخر الأزمات تعرض لها تامر حسني وأنغام، إذ أعلن مخرج «نسل الأغراب» محمد سامي خلال الأيام الماضية اختياره أنغام لغناء تتر المسلسل المقرر عرضه في رمضان، إلا أنه غيّر رأيه في اللحظة الأخيرة كون الأغنيات المقدمة من أنغام لا تناسب أجواء الصعيد الطاغية على العمل. ما دفعه للاعتذار رسميا، معلنا اختياره تامر حسني، الذي قال لسامي عبر حسابه في «إنستغرام» (الثلاثاء): «طول عمري أفتخر أني اكتشفتك.. أعدك بتقديم أغان تليق بجمهورك». يذكر أن المسلسل يجمع أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى.