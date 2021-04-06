أعلنت السلطات المغربية اليوم (الثلاثاء) نجاح استخباراتها في إفشال هجوم إرهابي كان يستهدف كنيسة في فرنسا، وكشفت أنها قدمت معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك يستهدف كنيسة. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني قوله: «إن السلطات الفرنسية المختصة باشرت خلال اليومين الماضيين بعد المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر مشروع إرهابي». وأضاف أن المعلومات شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، والمشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر «داعشية».وأفصح أن المتهمة كانت تسعى لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها «داعش». وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت اعتقال امرأة شابة يشتبه في تورطها بالتخطيط مع جماعة إرهابية لشن هجمات تستهدف كنائس في البلاد.