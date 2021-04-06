أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (الثلاثاء) خدمة تقييم ادعاءات منتجات التجميل، للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والحصول على شهادة مطابقة الادعاء، وتنظيم سوق التجميل. وأبانت الهيئة أن القصد بالادعاءات يتمثل في أي معلومة عن طبيعة أو تأثير أو فعالية المحتويات المذكورة على المستحضر، أو الإعلان بأي وسيلة ترويجية، سواءً كانت صورا أو رسوما أو رموزا بأي شكل ينص أو يدعي أو يلمح إلى أن منتجا تجميليا يملك خصائص محددة. وتتيح الخدمة لمصنعي منتجات التجميل تقديم طلب تقييم عبر فتح حساب إدراج المنتج، ليجري البت في مطابقته الاشتراطات والمواصفات واللوائح المعتمدة، ومن ثم إصدار شهادة تؤكد مطابقة المنتج.