أطلق «كلوب هاوس» خاصية دفع الأموال لصنّاع المحتوى على منصته. ووفق CNBC (الثلاثاء)، قال مهندسو التطبيق: «اعتبارا من أمس سيتمكن المستخدمون عبر ميزة «أرسل أموالا» التي ستتلقى المدفوعات دون أن يستفيد منها التطبيق، وترسلها لصانعي المحتوى، فيما ستحصل إحدى شركات الدفع الإلكتروني على رسوم بسيطة مقابل إتمام العملية التي ستتاح لعدد مختار من مستخدمي التطبيق الذين يدخلون إلى غرف الدردشة الخاصة من خلال دعوات الأعضاء الحاليين. يذكر أن التطبيق طُرح في أوائل 2020 إلا أن عدد مستخدميه ارتفع على مستوى العالم بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك مناقشة مفاجئة عبر المنصة ما جعله محل ثقة الملايين.ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق، ومقره سان فرانسيسكو، إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين.وطُرح Clubhouse في أوائل 2020 وارتفع عدد مستخدميه على مستوى العالم بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood مناقشة مفاجئة عبر منصة التطبيق.