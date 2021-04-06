في واقعة تشبه سيناريوهات الأفلام الهندية، اكتشفت امرأة صينية أثناء زفاف نجلها أن العروس هي ابنتها التي تخلت عنها قبل 20 عاماً. ووفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية (الثلاثاء)، لاحظت أم العريس خلال حضورها الحفلة المقامة بمقاطعة جيانغسو وحمة على يد الفتاة ولدت بها قبل عقدين، فتوجهت لوالدي العروس وسألتهما هل هي ابنتكما البيولوجية أم بالتبني، فصُدم الوالدان كونهما أبقيا الأمر سراً عن الجميع، ثم أقرا أنهما عثرا عليها بجانب الطريق وقررا تربيتها. فدخلت العروس في نوبة بكاء هستيرية، وقالت بينما تغالبها العبرات: «كدت أيأس من العثور على أسرتي الأصلية». ولم تتطرق الأم للظروف التي دعتها للتخلي عن ابنتها.