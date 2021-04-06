كشفت دراسة حديثة أن وباء جديداً بانتظار البشرية بعد انتهاء جائحة كورونا التي أدت لسلبيات صحية واجتماعية هائلة. ووفق صحيفة «لا كونيستا» الإسبانية (الثلاثاء)، توقع باحثو معهد برشلونة للصحة «أزمة عالمية غير مسبوقة» بشأن الصحة العقلية تهدد بوباء بعد انقضاء الجائحة، لاسيما أن التكلفة العالمية للمشكلات الصحية العقلية قبل كورونا بلغت نحو تريليون دولار، ولم يتلق 85% من المضطربين نفسيا العلاج في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، فيما أثرت الجائحة على صحة الملايين وأهدافهم الشخصية وديناميكيتهم الأسرية ودورهم الوظيفي واستقرارهم المادي، ما يتطلب إجراءات عاجلة حتى لا ينفصلوا عن الواقع، في ظل زيادة العنف الأسري والعزلة والحداد على المتوفين.