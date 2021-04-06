كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) أن السلطات السنغافورية وافقت على اعتماد (الجواز الصحي) الذي تصدره المنظمة، وذلك من أجل مشاركة نتائج اختبار PCR الخاص بكوفيد ١٩، وللتأكد من الحالة الصحية للمسافرين القادمين إليها، وبذلك تصبح سنغافورة أول دولة تعتمد استخدام الجواز الصحي من أجل الدخول إلى أراضيها. وبحسب (اياتا) فإنه، واعتبارا من الأول من شهر مايو القادم فإنه بإمكان المسافرين القادمين إلى سنغافورة عبر مطار شانغي إبراز الجواز الصحي للدخول إلى البلاد، حيث اعتمدت هيئة الطيران المدني السنغافورية الشهادات الرقمية التي يحتويها (الجواز الصحي) من أجل التأكد من الحالة الصحية للمسافرين وسلامتهم من عدمها. وأوضحت الاتحاد الدولي للنقل الجوي أنه بصدد التنسيق مع 20 شركة طيران مختلفة من أجل إجراء تجارب على بطاقة السفر الرقمية الصادرة عن الاتحاد أو ما يعرف بالجواز الصحي وأن هذا الأمر يأتي من أجل إنشاء حلول موثوقة وآمنة للتحقق من بيانات الاعتماد الصحية للمسافرين.