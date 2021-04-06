أعلن مختبر ستانفورد للفايروسات اكتشاف سلالة جديدة من فايروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة، مشيرا إلى أن منشأها الهند، حيث كان يشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل.

واعتبر المختبر أن السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفايروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا.

ويقول مدير المختبر بن بينسكي: «إذا كنت في مصعد مع شخص مصاب بهذه السلالة، فمن المرجح أن ينقل العدوى لك»، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ووصف أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا بيتر تشين السلالة الجديدة بأنها أقل تسامحا، وقال إن هذه السلالة يمكن أن تكون معدية بصورة أكثر من السلالة الأصل التي ضربت ولاية في الهند، بنحو 20%.

وأضاف أنه من المنطقي أن تكون السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتشار، نظرا لوجود طفرتين فيها، تعملان في مجال ربط مستقبلات الفايروس بخلايا، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحسم بشأن مسألة مقاومة هذه السلالة للقاحات الموجودة حاليا.

يأتي ذلك في وقت يكافح العالم عبر مجموعة من اللقاحات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كوفيد-19، إلا أن الفايروس يواصل تحوره عبر مجموعة من الطفرات أو السلالات الجديدة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن أعداد الوفيات بفايروس كورونا المستجد تتقرب من 3 ملايين وفاة حول العالم، بينما تجاوزت أعداد المصابين 130 مليونا.