هبطت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بالخطأ في مطار لا يزال قيد الإنشاء في زامبيا.

وحطت الطائرة، (الأحد)، على مدرج مطار غير مكتمل في مقاطعة كوبربيلت شمال زامبيا، حيث تستخدم الرحلات إلى هذه المنطقة في الوقت الراهن مطار سيمون موانسا كابويبوي الدولي الواقع على بعد نحو 15 كيلومترًا.

وقال أمين سر وزارة النقل ميشيك لونغو إن الطيار هبط في الموقع المستقبلي لمطار كوبربيلت الدولي «عن طريق الخطأ».

وأكد لونغو أنه لم تقع أي أضرار، مشيرا إلى أن المحققين سيصدرون «تقريرا شاملا» عن الحادثة.

ونقل الطيار الطائرة في وقت لاحق إلى وجهتها الأصلية. وتأخر افتتاح مطار كوبربيلت الدولي الذي تولت الصين إنشاءه عن موعده الذي كان أصلًا مقررًا في منتصف سنة 2020، بسبب جائحة كوفيد-19.