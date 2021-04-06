أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الإثنين) المرحلة التالية من تخفيف القيود، لكنها لا تشمل فتح الحدود أمام مواطنيه التائقين إلى السفر في عطلة الصيف بعد إغلاق شتوي طويل.

وأكد جونسون إعادة فتح المتاجر غير الضرورية وصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة في إنجلترا اعتبارا من 12 أبريل، لكنه رفض إعلان موعد استئناف الرحلات نحو الخارج الممنوعة حتى 17 مايو باستثناء الحالات الضرورية.

وقال رئيس الوزراء المحافظ في مؤتمر صحفي: «لا أريد أن أكون رهينة القدر أو أن أقلل من شأن الصعوبات التي نراها في بعض البلدان التي يريد الناس الذهاب إليها».

وأضاف: «لا نريد أن نرى عودة الفايروس إلى هذا البلد من الخارج. يتجدد تفشي الوباء في بعض أنحاء العالم». وتابع: «لم نصل بعد إلى تلك المرحلة».

وأوضح جونسون أن بريطانيا تمكنت من تجاوز جميع الاختبارات بشكل كاف للمضي قدما في تخفيف القيود، الاثنين، مما يعني أن سكان البلاد سيصبحون قادرين على التوجه إلى المطاعم والمقاهي في الهواء الطلق، والمتاجر غير الأساسية، والصالات الرياضية وأماكن تصفيف الشعر والضيافة الخارجية.