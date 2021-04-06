في حادثة غريبة، توفيت امرأة تبلغ من العمر 95 عاما، أثناء نقلها إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية، جراء اصطدام سيارة بسيارة الإسعاف التي كانت تقلها في مدينة بروكلين الأمريكية، في حي فلاتلاندز، عند تقاطع شارع «إن وشينيكتادي أفينيو».

وقالت شرطة نيويورك إن المريضة المسنة كانت في حالة نوبة قلبية قبل لحظات من الحادثة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في الحادثة التي قلبت سيارة الإسعاف على جانبها، أو بسبب النوبة القلبية.

وأفادت السلطات بأن نجل الضحية البالغ من العمر 65 عاما كان يرافقها في سيارة الإسعاف وأصيب في الحادثة، وكان من بين المصابين أيضا أعضاء من طاقم الإسعاف وعدة أشخاص آخرين في ماكسيما.

وحدثت المأساة عندما اصطدمت سيارة كانت متجهة غربا بسيارة الإسعاف التي كانت متجهة جنوبا في شينيكتادي، وشرعت الشرطة بفتح تحقيق في الحادثة، دون أن يتم الإعلان عن أي تهم جنائية.

وأشارت شرطة نيويورك إلى أنه تم تصوير الحادثة بكاميرات مراقبة المنطقة، لكن الفيديو لم يتم نشره بعد.