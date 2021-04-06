أعلنت الهند (الإثنين) تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة للإصابات يتم تسجيلها في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 103558 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية. وجاءت حصيلة الإصابات القياسية الجديدة أعلى بـ5500 حالة عن الحصيلة القياسية السابقة التي بلغت 97894، وتم تسجيلها في 17 سبتمبر من العام الماضي. كما تم تسجيل 478 حالة وفاة جديدة، ما رفع الإجمالي إلى 165101 حالة.

وتكافح الهند للسيطرة على الموجة الثانية من إصابات كورونا، التي تعد ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في البلاد، بؤرتها الرئيسية، حيث شهدت هذه الولاية وحدها تسجيل 57074 من الإصابات الجديدة.

ووسط مخاوف من استنزاف قدرات نظام الرعاية الصحية، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة الأوضاع، وتم إيفاد فرق خبراء إلى ولاية ماهاراشترا والولايات الأخرى الأكثر تضررا.

وتأتي الهند في الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة المسجلة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.