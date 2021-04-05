حزناً على أوضاع لبنان المتردية، حبست الفنانة ماجدة الرومي دموعها، قائلة: «أسمع صراخ اللبنانيين في عزّ الليل، وصوت من جوه ضميري زعلان على حالنا». وتابعت، مطربة المثقفين، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» (الأحد): «هعمل في لبنان زي ما عملت أم كلثوم ووقفت بجانب بلدها، ولفّت العالم كله تغني لدعم جيش مصر». وأكدت حرصها على الدعاء في صلواتها لشعب بلادها لأنه لا يستحق ما يعيشه. وأكملت الرومي: «اسم المخرج يوسف شاهين محفور في قلبي، فهو أول من قدمني للسينما في فيلم «عودة الابن الضال»، الذي تنبأ بما يحدث في لبنان على مر العقود الماضية، كما استشرف ما ستشهده المنطقة وليس بلادي فقط».