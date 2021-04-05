تختلف رعاية الطفل المبتسر عن الطبيعي، لاسيما أنه يولد بوزن 1-1.5 كلغم، ما يزيد صعوبة مهمة الوالدين. ووفق «الميرور» البريطانية (الإثنين)، ينصح الأطباء بـ5 إرشادات لتوفير رعاية مناسبة للمبتسر (الخديج) بعد مغادرته المستشفى، إذ يتوجب مراقبة درجة حرارته من 3-4 مرات يومياً، وتجنب تعرضه للشمس، وحفظ درجة حرارة الغرفة بين 24-28 مئوية حتى لا يهدر طاقة في تنظيم حرارة جسمه، مع ملامسة جسده للتواصل وانتظام ضربات القلب والتنفس، وتحميمه من 2-4 مرات أسبوعيا دون شامبو أو صابون، لتلافي جفاف جسده، وتعقيم الرضاعة وغلي الأواني المستخدمة باستمرار، والاهتمام بنمط غذائي صحي وضمان حصوله على قدر كاف من النوم.