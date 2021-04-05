مصداقا للمثل العربي «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها»، ظهر رقم هاتف الرئيس التنفيذي مؤسس شركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ بين المعلومات المسربة في منتدى القرصنة، الذي أعلن (الأحد) اختراق بيانات 533 مليون مستخدم «فيسبوك» من 106 دول. ووفق «نيويورك تايمز» (الإثنين)، قال الباحث السيبراني ديف ووكر على «تويتر»: «فوجئ مارك ببياناته منشورة على الملأ بما فيها اسمه وموقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه، علاوة على بيانات المؤسس المشارك كريس هيوز، وداستن موسكوفيتز». واختتم: «مفارقة غريبة في وقت تسعى فيه فيسبوك لانتهاء خصوصية مستخدمي التطبيقات المملوكة لها، باتت بيانات رئيسها متاحة مجانا»، ولم يعلق زوكربيرغ على الواقعة.