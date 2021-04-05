كشف «حساب المواطن» موقف المرأة عند زواجها، فبمجرد تعديل الحالة الاجتماعية بالأحوال المدنية تصبح تابعاً غير مؤهل في حساب والدها، ما يوجب على الزوج تسجيلها تابعاً في حسابه. جاء ذلك ردا من البرنامج على صفحته في «تويتر» (الإثنين)، على استفسار مواطنة تزوجت قبل 3 أيام، فهل تحذف نفسها من حساب المواطن الخاص بوالدها أم تتركه؟، مؤكدا «في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (متزوجة) ستصبح حالتك تابع (غير مؤهل)، ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حساب المستفيد الرئيسي (الأب)». وتابع: «لا بد من إضافتك كتابع مع رب الأسرة الجديد (الزوج) عن طريق حسابه في البرنامج».