كشفت أخصائية التغذية الروسية، سفيتلانا كوندراشوفا، عن المنتجات التي تساعد على سد نقص الكالسيوم الذي يعتبر عنصر غذاء دقيقاً مهماً جداً للحفاظ على صحة الجسم.



وقالت الأخصائية إن أسماك البحر والطحالب تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، على سبيل المثال، يمثل 100 غرام من الطحالب حوالي 800-1100 ملغ من العناصر القيمة، وفقاً لموقع «سبوتنيك».



يمكن أن تكون المكسرات مصدراً مهماً آخر للكالسيوم، وخاصة اللوز، كما تنصح الخبيرة باستخدام الأعشاب الطازجة كمادة مضافة للأطباق، ويمكن أيضاً رش بذور الكتان وعباد الشمس على العصيدة أو العصير.



كما أن الكينوا غذاء مفيد، يحتوي على مادة الليسين التي تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ووفقاً للأخصائية، سيكون من المفيد تضمين نظامك الغذائي جميع أنواع الملفوف والفواكه المجففة.



في السابق، أطلق العلماء اسم «غذاء خارق» على منتج يساعد في تخفيف خطر الإصابة بأمراض خطيرة، في إشارة إلى «الزبادي»، ووفقاً للأطباء الأمريكيين، فإن استهلاك الألياف والزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.