أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل «الملك أحمس» الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وقررت الجهات المعنية إيقاف تصوير المسلسل بعد الكم الهائل من الأخطاء التاريخية الذي شهدها البرومو الرسمي للعرض المزمع إذاعته في رمضان القادم.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.

ومسلسل «الملك» من بطولة عمرو يوسف، وماجد المصري، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، ومحمد علاء، ومها نصار، وباسل الزارو، وأمير صلاح الدين، وياسين السقا، ومعتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج حسين المنباوي.

والمسلسل مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.