أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك الأمريكية، ضبط كمية من المخدرات لا تقل عن 50 كيلوغراما من الكوكايين تحمل الرمز CR7 (اسم العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو) في إحدى شقق المدينة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، جاءت العلامة فوق أكياس المخدرات على شكل ختم، تعرف عليه أفراد الأمن بعد مداهمة الشقة التي تردد عليها شخصان وخرجا مسرعين يحملان حقيبتين، بإحداهما 200 ألف دولار وبندقية محشوة بالرصاص، والأخرى تحوي 50 عبوة كوكايين تزن الواحدة كيلوغراما واحداً، ما أثار جدلا واسعا، لاسيما أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن لماذا استخدم مهربو المخدرات ختم رونالدو؟!