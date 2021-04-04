لم تقف الفنانة السعودية ريم عبدالله صامتة أمام اتهام رواد التواصل بأنها تقلد مواطنتها بدور البراهيم في طريقة مكياجها ومدح نفسها عبر فيديو نشرته قبل يومين، إذ قالت على حسابها في «سناب شات» (الأحد): «انتبهوا حبايبي أنا ما أقلد أحد أبداً.. ريم طلعت 2007 لما الساحة كانت فاضية ما فيها أحد بروجها الأحمر وكحلتها وفرقتها»، وتابعت: «مع أن هذا الستايل يسويه الكل بس العقول صغيرة تظل صغيرة، اليوم الظروف تغيرت والزمن تغير، والموجودين كثار.. أنا خط أحمر». وسبق أن حسمت عبدالله جدل جزء جديد من مسلسلها «عندما يكتمل القمر»، بالقول: «نعم هناك جزء ثالث».بدوره رفض اللبناني وائل جسار الانتقادات بعد قبوله الغناء مع الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية (السبت): «مطربي المهرجانات لهم جمهور كبير يستوجب عدم الانتقاص منه». وأضاف: «الدنيا أذواق ولا يوجد فنان لم يندم على بعض اختياراته في بداياته، ولكن العيب الحقيقي أن يصر على هذه الأخطاء». وكان جسار نفى العام الماضي ما تردد عن عزمه تقديم أغنية مهرجانات غير أنه عاد ليبرر كونها مناسبة وطنية مصرية لا يمكن رفضها. واستدرك: «سأظل متمسكا بلوني الغنائي المعروف».وبعد غياب دام نحو 5 سنوات، تعود المصرية ليلى علوي للشاشة عبر حكاية «ست الهوانم» من مسلسل «زي القمر» الذي تخوض فيه تجربة جديدة، رغم مشوارها الفني المتد لأكثر من 4 عقود، وقالت علوي في مداخلة تلفزيونية أمس الأول: «العمل عبارة عن حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية تتكون من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين. يذكر أن «هي ودافنشي» كان آخر أعمال علوي التلفزيونية، إذ عرض عام 2016 وشاركها بطولته خالد الصاوي.